О ставках слышал практически каждый любитель спорта. Это популярное развлечение, что обусловлено не только чувством азарта, но и реальным шансом стать обладателем многомиллионного выигрыша. Если вы хорошо разбираетесь в теннисе, хоккее либо любом другом виде спорта, то вполне можете с высокой долей вероятности предположить, какая команда будет иметь преимущество в решающем матче. Сделать ставку можно в букмекерской конторе. Существует огромное количество таких организаций, среди которых особенно выделяется 888STARZ. Что же представляет собой данная букмекерская контора?

Особенности букмекера 888STARZ

Немало людей, особенно новичков, считает, что легальность и наличие лицензии — важнейшие факторы при выборе букмекерской конторы. Поэтому они удивляются, узнав, что 888STARZ имеет лицензию, но при этом считается нелегальной на территории России. Что же это значит и можно ли доверять этой БК?

У букмекерской конторы действительно имеется лицензия. Она была оформлена администрацией 888STARZ на Кюрасао. Данный остров — один из самых популярных среди игровых площадок мест для юридического оформления своей деятельности. Среди них имеются всемирно известные букмекерские конторы и т. д. Для получения лицензии Кюрасао любая азартная площадка должна удовлетворять определенным требованиям, которым не могут соответствовать мошенники и компании-однодневки. После оформления документа БК или интернет-игры получает право вести деятельность практически во всем мире. У 888STARZ лицензия имеется: ее номер — 8048/JAZ2020-048. Это значит, что данная букмекерская контора полностью соответствует всем международным стандартам, которые предъявляются к азартным площадкам.

Почему же 888STARZ имеет в России статус нелегальной площадки? Все дело в законодательстве РФ. Легальной может считаться только та букмекерская контора, которая имеет лицензию ФНС. Однако это сопряжено с определенными неудобствами для игровой конторы: налоги, которые нужно платить в России, весьма высокие. Поэтому многие букмекерские конторы, которые известны во всем мире и спонсируют крупные спортивные чемпионаты, не имеют лицензии ФНС. Это не мешает им пользоваться популярностью среди игроков.

То же самое касается и 888STARZ. Данная букмекерская контора не считается легальной в России, но тем не менее имеет международную лицензию. Поэтому бояться делать здесь ставки не стоит. В таком статусе имеются и плюсы. Не секрет, что легальные российские букмекеры обязаны соблюдать налоговое законодательство. Это предполагает и то, что они должны платить налог на крупные выигрыши игроков. Он составляет 13%. Именно такую часть выигрыша теряют пользователи, которые проводят время в легальных российских БК.

888STARZ предлагает возможность делать ставки на хоккей, водное поло, теннис, футбол и другие виды спорта, а также на киберспорт. Каталог развлечений этим не ограничивается. Здесь также имеется интернет- игры, где можно испытать свою удачу за играми. Пользователям предоставляется и лайв-игры. В этом случае против вас будут играть настоящие дилеры. 888STARZ также приобрел популярность за счет того, что здесь регулярно организуют разнообразные акции и турниры, в которых можно сорвать крупный куш.

Регистрация 888STARZ

Чтобы начать играть в 888STARZ, пользователь сначала должен пройти процедуру регистрации. Только после создания учетной записи у него появится возможность делать ставки. Администрация 888STARZ заинтересована в том, чтобы процедура регистрации не вызывала проблем ни у одного человека, в том числе новичка, поэтому она максимально проста и занимает не больше 5 минут.

Чтобы создать новую учетную запись, требуется открыть официальный сайт 888STARZ, а затем кликнуть по зеленой кнопке «Регистрация». Ее можно увидеть в верхнем правом углу страницы. Зарегистрироваться в букмекерской конторе можно сразу 4 различными способами:

по электронной почте;

по номеру телефона;

через мессенджер или соцсеть;

в 1 клик.

Нужно лишь выбрать подходящий вариант в специальной форме регистрации. У каждого способа имеются свои особенности.

Для регистрации по электронной почте нужно следовать данной инструкции:

Заполнить специальную форму. Тут требуется указать место проживания (регион и город), валюту, телефон, имя и фамилию, электронную почту.

Придумать пароль. Он должен быть достаточно сложным (не 123456), поскольку в ином случае ваш аккаунт могут взломать злоумышленники.

При регистрации по телефону нужно выполнить следующие шаги:

Выбрать в специальной форме валюту.

Указать свой номер телефона. Учитывайте, что у вас должен иметься к нему доступ.

Нажать на кнопку «Выслать СМС».

Дождаться поступления сообщения и ввести присланный код в предусмотренном для него поле.

Если вы хотите потратить минимум времени, то стоит отдать предпочтение регистрации через соцсети и мессенджеры. При этом нужно следовать данному алгоритму действий:

Выбрать иконку одного из сервисов. Для регистрации можно использовать аккаунты в Google, Telegram и «Вконтакте».

В открывшемся окне нужно авторизоваться и предоставить права доступа для 888STARZ.

Выбрать валюту.

Самый быстрый способ завести учетную запись в 888STARZ — в 1 клик. Для этого нужно только выбрать в форме валюту.

Какой бы способ регистрации вы ни выбрали, после заполнения специальной формы вы можете указать в ней промокод (если он у вас имеется). Это позволит получить бонусы сразу же после регистрации. Кроме того, необходимо выразить согласие с правилами букмекерской конторы. Для этого достаточно поставить галочку в соответствующем чекбоксе.

После этого останется только нажать на кнопку «Зарегистрироваться». Вы будете сразу же перенаправлены в личный кабинет.

Внесение депозита 888STARZ

Администрация 888STARZ заинтересована в том, чтобы каждый пользователь мог без проблем проводить время на сайте букмекерской конторы. От этого напрямую зависит доход, который она может получить. По этой причине здесь предусмотрено множество способов внесения депозита. Пользователи могут воспользоваться для этого:

банковскими картами (в том числе «Мир»);

платежными системами (СБП);

электронными кошельками (QIWI, MoneyGO);

интернет-банкингом;

криптовалютами и т. д.

Интересно, что администрация 888STARZ поощряет использование некоторых способов оплаты. Например, при внесении депозита через СБП пользователь получает дополнительные 25% от суммы пополнения на бонусный счет.

Сама процедура не представляет собой ничего сложного, поэтому справиться с этим легко сможет даже новичок, который ранее ни разу не пользовался услугами букмекерских контор. Все, что требуется от игрока — следовать данной инструкции:

Открыть официальный сайт 888STARZ. Зарегистрироваться или авторизоваться на нем. Нажать на зеленую кнопку «Пополнить», которая располагается в верхнем навигационном меню. Ознакомиться со списком доступных способов внесения депозита, которые будут представлены в отдельном окне. Выбрать подходящий вариант. Указать платежные данные. Например, если вы используете карту, то потребуется ввести ее номер, ФИО держателя и т. д. Ввести сумму депозита в новом окне. Нажать на кнопку «Подтвердить». Ввести код подтверждения на специальной странице (в случае необходимости). В зависимости от выбранного способа пополнения код может быть направлен в СМС, пуш-уведомлении и т. д.

После этого нужно лишь дождаться, пока средства поступят на баланс вашего аккаунта. Обычно этот процесс занимает всего несколько минут. Но все зависит от использованной вами платежной системы. В случае технических сбоев или проверок службы безопасности пополнение счета может занять больше времени.

Если средства не поступают более суток, стоит обратиться за помощью в службу поддержки 888STARZ. Специалисты помогут разобраться в причинах проблемы.

Вывод средств 888STARZ

Вывод средств возможен всеми способами, которые доступны для пополнения счета в букмекерской конторе. Пользователи могут получить свои выигрыши на банковские карты, электронные кошельки и т. д.

Процесс вывода средств тоже не представляет собой никакой сложности. Все, что нужно делать игроку — следовать данному алгоритму действий:

Перейти на сайт 888STARZ и авторизоваться.

Нажать на изображение с фигурой человека в верхнем навигационном меню. Вы попадете в личный кабинет.

Кликнуть по пункту «Вывести средства» в боковом меню.

Выбрать подходящий способ. Это может быть, например, криптовалютный кошелек или банковская карта.

Указать в открывшемся окне сумму для вывода.

Нажать на кнопку «Подтвердить».

Теперь останется только подождать поступления средств. Обычно этот процесс занимает несколько минут. Администрация 888STARZ старается максимально ускорить вывод выигрышей, чтобы сделать опыт игры в букмекерской конторе положительным. Однако из-за технических сбоев и прочих факторов процесс может затянуться (как и при внесении депозита). Следить за заявками на вывод средств можно в том же разделе, где вы их оформили. Если процесс затягивается, вы можете обратиться в службу поддержки.

Пользователям следует знать, что вывод средств возможен не на любую карту или криптовалютный кошелек. В целях безопасности администрация 888STARZ разрешает перечислять средства только на те счета, которые игрок ранее использовал для того, чтобы пополнить баланс своего аккаунта. Это сделано для защиты денег пользователей. Если мошенники каким-либо образом получат доступ к вашим данным для авторизации, они не смогут украсть ваши средства. Благодаря этому можно быть уверенным, что они находятся в безопасности.

У пользователей нет никаких ограничений по максимальной сумме средств для вывода. Однако, если вы пытаетесь перечислить крупный выигрыш, транзакция может быть заморожена. Это тоже необходимо для защиты денег игроков. Администрация 888STARZ должна убедиться, что средства действительно пытаетесь вывести вы. Для этого вам предложат пройти процедуру верификации. Это тоже не представляет особой сложности: необходимо прислать специалистам службы безопасности скан или фотографию своего паспорта. Если информация в нем полностью совпадает с личными данными, которые пользователь указал в личном кабинете, то вывод средств будет сразу же одобрен. Обычно процедура верификации занимает не больше 3 дней.

Бонус на первый депозит 888STARZ

Приток новых пользователей — то, на чем держится любая букмекерская контора. 888STARZ не является исключением. Администрация этой БК заинтересована в том, чтобы на сайте регистрировалось как можно больше людей. По этой причине здесь предусмотрен бонус за первое пополнение счета аккаунта.

Администрация удваивает внесенный депозит. Например, вы пополнили счет на 3000 рублей. Такая же сумма появится на бонусном счету. Ее можно использовать, к примеру, для покупки ставок, игры в интернет-игры и т. д. Учитывайте, что максимальный размер бонуса — 9000 рублей (или эквивалент в иной валюте). Поэтому при первом внесении депозита выгоднее всего положить на счет именно эту сумму.

Учитывайте, что следует соблюсти еще несколько условий:

В личном кабинете должны быть заполнены все поля для указания личных данных.

В настройках следует установить галку на согласие на получение бонусов.

Минимальная сумма для получения бонуса — 900 рублей. Участвовать в акции можно только 1 раз. Удобно, что ничего делать дополнительно пользователям не нужно. Бонус начисляется в автоматическом режиме. Если этого не произошло, то необходимо обратиться в службу поддержки 888STARZ и описать возникшую проблему. Специалисты помогут ее решить.

Мобильное приложение 888STARZ

Немало людей не имеет возможности постоянно находиться за компьютером. Из-за этого они далеко не всегда могут сделать ставку на матч, который уже давно ждали. Администрации 888STARZ известно о данной проблеме. По этой причине игрокам здесь предлагается воспользоваться мобильным приложением.

Разработчики создали версии программы для всех популярных мобильных платформ. Это гарантирует, что воспользоваться ей сможет любой желающий. Функциональность приложения ничем не уступает основному сайту букмекерской конторы. Здесь можно без каких-либо проблем делать ставки, запускать игры и т. д. Кроме того, тут доступны бонусы и промокоды. Пользователям доступны и все финансовые операции. Они могут без каких-либо ограничений выводить средства или пополнять баланс. Для этого достаточно открыть соответствующие разделы в приложении. ПО не занимает много места в памяти и хорошо оптимизировано, поэтому работает плавно на любом устройстве.

Учитывайте, что загрузку программы лучше всего выполнять с официального сайта букмекерской конторы. Также допустимо использование магазинов приложений. Программа 888STARZ доступна практически на всех популярных площадках. Ни в коем случае не загружайте ПО со сторонних сайтов, какими бы надежными они ни казались. Достаточно высока вероятность, что приложение на них модифицировано злоумышленниками. Оно может, например, красть личные данные или загрузить вирусы.

Зеркало 888STARZ

Работа букмекерских контор в России разрешена: существует множество легальных площадок для любителей ставок. Однако 888STARZ к их числу не относится. Из-за отсутствия лицензии ФНС данная БК считается нелегальной. Согласно российскому законодательству, она не может вести деятельность в стране. Ее основной сайт, вероятнее всего, уже заблокирован Роскомнадзором у всех популярных интернет-провайдеров.

Однако проблем пользователям это не доставит. Администрации 888STARZ известно о блокировках. По этой причине она использует зеркала. Так называются порталы, которые внешне ничем не отличаются от основного сайта букмекерской конторы. И основной сайт, и зеркала используют одну базу данных, поэтому на них будут доступны те же игры, функции и возможности. По этой причине на последних не потребуется регистрироваться заново. Достаточно использовать те же данные для авторизации, которые вы использовали ранее. Все средства, бонусы и прочее останутся на месте.

Со временем зеркала все равно находят специалисты Роскомнадзора. После этого они блокируются. Из-за этого пользователи теряют доступ к любимой букмекерской конторе. Обойти ограничения можно множеством способов, в том числе с помощью прокси, анонимайзера и т. д. Но это крайне неудобно, к тому же сложно для тех людей, которые плохо разбираются в современных программах.

Использование зеркала 888STARZ намного проще. Но где взять новое? Существует несколько способов:

Заранее узнать актуальные адреса. Для этого нужно обратиться в службу поддержки букмекерской конторы и попросить у них работающие зеркала. Это самый простой способ, но многие вспоминают о нем уже после того, как зеркало, на котором они проводили время, будет заблокировано.

Просмотреть электронную почту, которую вы привязали к аккаунту на сайте 888STARZ. Администрация букмекерской конторы регулярно рассылает информационные и рекламные письма, где описаны актуальные акции. В них нередко указывают и актуальные зеркала — на всякий случай.

Обратиться в официальное сообщество 888STARZ. Группы имеются во многих популярных социальных сетях и мессенджерах. Нужно только написать в личные сообщения или в чат.

Ни в коем случае не ищите зеркала через поисковики. Есть высокая вероятность наткнуться на подозрительные форумы, где вам предложат сомнительные ссылки. Чаще всего мошенники создают «зеркала» букмекерских контор, чтобы получить доступ к данным для входа. Неопытный пользователь вводит свой пароль на сайте-фальшивке, после чего его аккаунт на настоящем зеркале взламывают. Поэтому будьте крайне осторожными.

Ставки через Telegram в БК 888Starz

Любители ставок, как правило, покупают купоны на сайтах букмекерских контор. Но не все могут постоянно находиться за компьютером. Для таких пользователей обычно предусмотрены мобильные приложения. БК 888Starz пошла еще дальше. Она предлагает делать ставки прямо через Telegram. Как пользоваться ботом Ставки через Telegram — крайне полезная опция, позволяющая не отвлекаться от общения с друзьями даже при покупке купонов. К числу ее плюсов можно отнести и удобство. Пользователи могут делать ставки в любом месте — на работе, в очереди к врачу, в метро и т. д. Пользоваться ботом очень просто. Он доступен для всех зарегистрированных на сайте букмекерской конторы игроков. Чтобы подключиться к нему, нужно следовать данной инструкции: Открыть Telegram на смартфоне. Найти через поисковую форму бота букмекерской конторы. Его адрес — @StarzBet_Bot. Добавить бота, нажав на соответствующую кнопку. Выбрать язык общения. Помимо русского, доступны английский, китайский, французский и многие другие языки. Авторизоваться. Для этого выберите в меню кнопку «Войти». Вас переадресует на сайт букмекерской конторы, где нужно авторизоваться в своем аккаунте. Если у вас еще нет учетной записи в 888Starz, кликните по команде «Регистрация». Вы снова будете перенаправлены на сайт БК, где вам предложат создать новый аккаунт. После этого авторизуйтесь в боте. Теперь вы можете полноценно пользоваться им. Сделать ставку через мессенджер очень просто. Для этого необходимо кликнуть по кнопке «Лайв» или «Линия». Сначала укажите часовой пояс. После этого вам будет предложено выбрать вид спорта, на который вы хотите сделать ставку. Их здесь представлено более десятка: регби, бейсбол, футбол, хоккей, волейбол, теннис и т. д. Далее вам предложат выбрать событие по времени или просмотреть полный список. Выберите подходящий матч, кликнув по соответствующей цифре в нижней части чата. Теперь нужно выбрать исход — например, ничью. Затем останется только подтвердить покупку ставки. Средства будут списаны со счета вашего аккаунта на сайте БК. Бот позволяет не только покупать ставки. Через него также можно проверять баланс учетной записи, просматривать купленные ранее купоны, оформлять заявки на вывод средств, вносить депозиты, редактировать личные данные, связываться со специалистами технической поддержки и т. д. Разработчики постоянно обновляют бот и добавляют новый функционал.

Служба поддержки БК 888STARZ

У любого пользователя могут возникнуть вопросы, связанные с работой букмекерской конторы, или проблемы из-за технических сбоев. В этом случае нужно просто воспользоваться помощью специалистов службы поддержки.

Связаться с ними легко. На каждой странице сайта внизу справа имеется онлайн-чат. Просто кликните по нему, чтобы раскрыть форму, а затем опишите в сообщении свою проблему. Консультанты 888STARZ отвечают достаточно оперативно.

Если вы не хотите пользоваться онлайн-чатом (или просто по какой-либо причине не можете зайти на сайт конторы), то можете написать письмо на электронную почту support@888starz.bet. Однако учитывайте, что скорость ответа в этом случае будет гораздо ниже. Кроме того, при желании можно позвонить в службу поддержки по телефону +44-208-157-60-12.

Таким образом, 888STARZ — неплохой вариант для тех, кто не хочет проводить время в легальных БК. Эта букмекерская контора предлагает широкий ассортимент развлечений и отличные условия для игры. Ее часто выбирают те, кто не желает платить налог с крупных выигрышей.