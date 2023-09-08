Не все букмекерские конторы считаются легальными на территории России. При отсутствии лицензии ФНС им запрещено ведение деятельности на рынке РФ, а их сайты блокируются Роскомнадзором. Администрациям БК известно об этом. Чтобы получить доступ к сайтам, игрокам необязательно устанавливать VPN, настраивать прокси и т. д. Для решения проблемы используются зеркала.

Зеркало — это точная копия официального сайта букмекерской конторы. Единственное отличие заключается лишь в том, что оно находится по другому адресу. В остальном никакой разницы между зеркалом и основным сайтом нет. Порталы используют единую базу данных, поэтому необходимость в повторном прохождении регистрации отсутствует. Также остаются неизменными сумма на счету, количество бонусов и т. д. Обычный пользователь даже не заметит никакой разницы.

В этом разделе собрана информация о зеркалах всех популярных букмекерских контор. Благодаря этому вы в любое время сможете получить доступ к сайту любимой БК.

Здесь вы найдете проверенные и надежные адреса зеркал. Информация получена от надежных источников — самих букмекерских контор. Это гарантирует полную безопасность для пользователей. Риск столкнуться с мошенническими порталами, созданными для кражи данных игроков, отсутствует.

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